Донецк, 15 декабря 2021, 11:51 — REGNUM Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) четыре мины калибром 82 мм, заявил 15 декабря журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что украинские силовики доставили в Донбасс тяжелое вооружение.
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