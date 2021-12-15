Донецк, 15 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) четыре мины калибром 82 мм, заявил 15 декабря журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В 4:45 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Старомихайловка. Выпущено четыре мины калибром 82 мм», — сказал представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что украинские силовики доставили в Донбасс тяжелое вооружение.

Читайте также: В ДНР сообщили о размещении танков ВСУ в населенных пунктах Донбасса