Элиста, , 11:51 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки победить COVID-19 не смог один пациент. Об этом сообщает региональный оперштаб 15 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 713 случаев смерти, причиной которых стали осложнения, вызванные коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии ситуация с коронавирусом остаётся стабильной. Регион практически выполнил план вакцинации населения от COVID-19.

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