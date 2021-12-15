Кемерово, , 11:50 — REGNUM В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«24 декабря в Анжеро-Судженском, Беловском, Кемеровском, Киселевском, Междуреченском, Новокузнецком и Прокопьевском городских округах пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе. Единовременно на территории проведения ярмарок должно находиться не более 1000 человек», — уточнил оперштаб.

Отмечается, что при проведении ярмарок должны соблюдаться противоэпидемические требования. При этом от посещения ярмарок рекомендуют воздержаться не завершившим курс вакцинации против COVID-19 или не имеющим сведений о перенесённом СOVID-19.