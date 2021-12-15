Уфа, , 11:52 — REGNUM Более трех тысяч человек остались без теплоснабжения из-за планового ремонта трубопроводов в Башкирии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ремонт трубы на проспекте Непокоренных ГУП «Водоканал СПб»

Плановое отключение теплоснабжения было произведено в поселке городского типа Чишмы.

«В зону отключения попало 16 МКД, где проживает 2041 человек (из них детей — 323), социально значимые объекты — один (детский сад «Петушок», из-за проведения работ сегодня не работает)», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что рабочие меняют участок трубы длиной два метра и диаметром 273 мм. Они планируют завершить работы к 14:00 (мск). Ситуация находится на контроле.

Теплоснабжение также было отключено и в г. Октябрьский.

«Под отключение попали 18 МКД и 1 СЗО детсад №7 (из-за проведения работ сегодня не работает), где проживают 1089 из них 363 детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Здесь рабочие меняют трубу на участке длиной один метр и диаметром 219 мм. Завершить ремонт планируется к 13:00 (мск). Ситуация также находится на контроле.