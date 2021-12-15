Элиста, 15 декабря 2021, 11:48 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 15 декабря. Столько же случаев заражения было зарегистрировано днём ранее.

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Коронавирус
Permkrai.ru

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На лечении в инфекционных стационарах остаются 223 пациента, из них 14 человек — в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются менее тысячи жителей Калмыкии.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 755 жителей Калмыкии. С выздоровлением выписаны 32 174 пациента.

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