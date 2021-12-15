Эр-Рияд, 15 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Лидеры государств, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, договорились о создании единого экономического пространства.

@KSAMOFA Саммит Совета сотрудничества стран Персидского залива

Как сообщает Akhbar al-Saudia, решение было принято на саммите организации, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Представители шести стран-участниц организации подписали совместную «Эр-Риядскую декларацию» из 72 пунктов, положения которой сосредоточены на укреплении экономического и политического сотрудничества между государствами региона. В дальнейшем они должны стать дорожной картой для полной экономической интеграции государств Персидского залива.

В декларации подчёркивается, что государства региона будут «продолжать усилия по переходу от стадии сотрудничества к стадии союза» и завершат оставшиеся шаги для создания общего экономического пространства к 2025 году. Для достижения этой цели, страны Персидского залива договорились о создании единого Управления железных дорог и упрощении режима пограничного контроля.