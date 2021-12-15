Москва, 15 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Спортсменам из России необходимо быть максимально внимательными для того, чтобы избегать минимальных претензий со стороны антидопинговых организаций. Об этом 15 декабря заявил российский министр спорта Олег Матыцин в ходе заседания круглого стола в Госдуме РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Не могу не остановиться на проблеме антидопинговой работы», — сказал он.

Также глава Минспорта РФ отметил, что внимание к российским спортсменам не уменьшается, хотя со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) ведется конструктивное и спокойное взаимодействие.

«Но нужно максимально внимательно подходить ко всем вопросам, чтобы избежать даже минимальных претензий», — подчеркнул Матыцин.

Напомним, из-за введенных в декабре 2020 года санкций WADA спортсмены из России вынуждены выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без национального флага и государственного гимна.