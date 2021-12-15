Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В ходе заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга 15 декабря депутаты большинством голосов одобрили депутатский запрос Александра Кущака («Единая Россия») к губернатору города Александру Беглову по вопросу моратория на установку вышек сотовой связи.

Сотовая вышка Life-Of-Pix

Как передает корреспондент ИА REGNUM, запрос депутата был сформирован на основе личных обращений к нему жителей микрорайона Ржевка-Пороховые, которых представляет в ЗакСе Кущак. Местные жители пожаловались на установку опор вышек сотовой связи вблизи жилых домов и социальных учреждений. По мнению депутата, далее на этих опорах установят оборудование, «являющееся источником непрерывного электромагнитного излучения сигналов и электромагнитного облучения».

Александр Кущак считает, что сотовые вышки негативно влияют на жизнедеятельность людей и на состояние окружающей среды. Он предлагает губернатору ввести мораторий на установку антенно-мачтовых сооружений и монтаж на них оборудования до утверждения единого порядка размещения таких сооружений на территории Санкт-Петербурга.

Предложение депутата поддержало большинство членов Законодательного собрания. Запрос одобрили 48 депутатов, воздержался лишь один, а против запроса никто не проголосовал. Запрос депутата поступит на рассмотрение Александру Беглову.