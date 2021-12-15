Новосибирск, , 11:44 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 15 декабря, за прошедшие сутки зарегистрировано 8249 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Kazanfirst.ru

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Отметим, что днём ранее, 14 декабря, за сутки было зарегистрировано 1618 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено 88 618 случаев заражения коронавирусом (+381 за сутки), в том числе — у 9776 детей; 59 819 пациентов выписаны с выздоровлением (+258 за сутки); умерли 4016 человек (+14 за сутки).