Москва, 15 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В 2022 году уровень безработицы в России будет колебаться незначительно, если страна избежит внешних шоков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила младший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. Так она прокомментировала данные Минтруда о том, что уровень безработицы в РФ снизился в октябре 2021 года до 4,3%.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«В периоды кризисов уровень безработицы всегда вырастает, а затем снижается после стабилизации ситуации. Кроме того, многие предприятия уже адаптировались к новым условиям ведения бизнеса (например модернизировали или создали сектор онлайн-услуг), что позволяет им не реагировать увольнением работников на изменения эпидемиологической ситуации», — сказала Лопатина.

По ее словам, количество предприятий, которые имеют просроченную задолженность по заработной плате в России, с июня 2021 года сократилось в 1,5 раза.

«А стабильное превышение показателей найма над показателями увольнения, а также преобладание предприятий, на которых создавались рабочие места или не наблюдалось увольнений, свидетельствует о том, что официальная статистика по безработице соответствует фактическому положению дел», — добавила Лопатина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России не стоит ждать серьезного снижения безработицы в 2022 году.