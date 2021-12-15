Кострома, 15 декабря 2021, 11:49 — REGNUM В отношении начальника управления строительства и капитального ремонта комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы Светланы Соловьёвой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Администрация Костромы
Администрация Костромы
Наталья Диева
Светлана Соловьева
Светлана Соловьева
Администрация Костромы

Чиновницу обвиняют в халатности, в результате которой 352 ребёнка-сироты не получили жильё. По версии следствия в 2018—2020 годах Соловьёва плохо контролировала строительство многоквартирных домов для этой категории населения и допустила нарушения при организации конкурсов на закупку квартир. В результате этого аукционы не состоялись.

Уголовное дело поступило в Свердловский районный суд, дата первого заседания ещё не назначена. Известно, что чиновница не признала свою вину в ходе следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: О ситуации с квартирами для костромских сирот рассказали в Госдуме

Читайте развитие сюжета: В администрации Костромы началась новая волна кадровых перестановок?