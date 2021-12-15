Кострома, 15 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В отношении начальника управления строительства и капитального ремонта комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы Светланы Соловьёвой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Наталья Диева Администрация Костромы

Администрация Костромы Светлана Соловьева

Чиновницу обвиняют в халатности, в результате которой 352 ребёнка-сироты не получили жильё. По версии следствия в 2018—2020 годах Соловьёва плохо контролировала строительство многоквартирных домов для этой категории населения и допустила нарушения при организации конкурсов на закупку квартир. В результате этого аукционы не состоялись.

Уголовное дело поступило в Свердловский районный суд, дата первого заседания ещё не назначена. Известно, что чиновница не признала свою вину в ходе следствия.