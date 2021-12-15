Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2021 года составил 3,8%. Об этом доложил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву премьер-министр Аскар Мамин на совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

Рост ВВП Pixabay.com

Глава правительства сообщил, что с начала года объём внешней торговли достиг $82,2 млрд, что превышает аналогичный показатель в 2020 году на 14,1%. Объём экспорта за отчётный период вырос на 23,5%, достигнув $49,1 млрд.

Таким образом, как отметил Мамин, положительный баланс Казахстана составил $16 млрд. Более чем на 24% вырос объём экспорта обработанных товаров.

Стоит отметить, что в 2020 году ВВП Казахстана снизился в сравнении с предыдущим годом на 6,51%.