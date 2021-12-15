Пермь, 15 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Перми местная жительница потребовала в судебном порядке компенсацию за сломанную из-за гололеда ногу и выиграла суд. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Yarnews.net Гололёд

Горожанка поскользнулась на улице и неудачно упала, сломав ногу. Потребовались госпитализация и операция. После реабилитации женщина обратилась с иском к МКУ «Благоустройство Свердловского района» о взыскании денежной компенсации морального вреда.

Суд пришел к выводу, что ответчик должен понести ответственность за невыполнение должным образом своих обязанностей по надлежащему содержанию дороги. С компании взыскано 100 тыс. рублей в пользу истца. Краевой суд оставил в силе решение коллег суда первой инстанции.