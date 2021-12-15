Трубчевский район, Брянская область, 15 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Недействующие скотомогильники обнаружены в ходе прокурорской проверки на территории Трубчевского района Брянской области. Все они не поставлены на учёт ветеринарной службой, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Kaluganews.ru Скотомогильник

Последние захоронения биоотходов в восьми трубчевских скотомогильниках происходилм более двух лет назад. До сих пор управление ветеринарии региона не приняло мер по ликвидации опасных объектов — они не включены в специальный сводный перечень, не организовано ветеринарно-санитарное освидетельствование, что является нарушением законодательства в сфере обращения с биологическими отходами.

Прокуратура Трубчевского района направила в суд исковые заявления с требованием обязать управление ветеринарии Брянской области признать скотомогильники бесхозными и принять меры в отношении них.