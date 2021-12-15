Москва, , 11:38 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после падения пятилетнего мальчика из окна квартиры, сообщили 15 декабря в пресс-службе главного следственного управления СК России по Москве.

Вид из окна Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Инцидент случился вечером 14 декабря. По данным СК, ребёнок 2016 года рождения, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь.

«Установлено, что в указанной квартире предоставлялись платные услуги по дневному уходу за детьми. Фактически дети проживали там на постоянной основе, помимо потерпевшего в квартире находились ещё пять детей», — рассказали в пресс-службе ГСУ.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Проводится расследование.