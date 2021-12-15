Москва, 15 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после падения пятилетнего мальчика из окна квартиры, сообщили 15 декабря в пресс-службе главного следственного управления СК России по Москве.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Вид из окна

Инцидент случился вечером 14 декабря. По данным СК, ребёнок 2016 года рождения, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь.

«Установлено, что в указанной квартире предоставлялись платные услуги по дневному уходу за детьми. Фактически дети проживали там на постоянной основе, помимо потерпевшего в квартире находились ещё пять детей», — рассказали в пресс-службе ГСУ.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Проводится расследование.