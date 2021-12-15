Биробиджан, , 11:46 — REGNUM В Николаевской районной больнице Еврейской автономии работает врач Людмила Храмова, которая тяжело переболела коронавирусом, но затем вакцинировалась, и больше не боится инфекции. Она является заместителем главврача, но при этом ежедневно ведёт терапевтический приём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства ЕАО.

Врач

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«Я на собственном опыте вижу, что вакцинированные, если и заболевают, то переносят инфекцию легко. Со средней и тяжелой степенью заболевания как правило госпитализируются больные, которые не проходили вакцинацию. В моей семье все привиты. Я и пациентам рекомендую вакцинацию. При этом объясняю, что прививка не защищает от заражения на сто процентов, но инфекционный процесс протекает в более легкой форме», — отметила Людмила Храмова.

По её словам, коронавирусом она болела тяжело, с пневмонией, но сейчас уверена в том, что если и заразится, то перенесёт его легче. Врач также рассказала, что не температурила после прививки, но ощущала ломоту и недомогание, которые прошли в течение трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии назвал противостояние вакцинации мракобесием и воинствующим дилетантизмом. Он подчеркнул, что верит в здравый смысл якутян и в то, что они будут продолжать вакцинироваться от коронавируса.