Уфа, , 11:48 — REGNUM 498 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в республике выявили 115 318 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 104 462 человека, в том числе 507 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививку от COVID-19 получили 2 101 424 человека, завершили вакцинацию 1 910 652 человека. За сутки в республике констатировали смерть 28 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 декабря в республике за сутки выявили 512 носителей коронавируса.