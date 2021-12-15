Казань, , 11:47 — REGNUM Судья арбитража Татарии Айрат Мазитов частично удовлетворил иск Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора к акционерному обществу «Судоходная компания «Татфлот». С ответчиками было взыскано более 21,5 млн рублей ущерба, причинённого Куйбышевскому водохранилищу (р. Волга). Причиной стало затопленное судно, принадлежащее ответчику. Вердикт судьи ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск удовлетворён частично — управление требовало более 46,9 млн рублей.

«Взыскать с акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот» в доход федерального бюджета ущерб, причиненный водному объекту — Куйбышевскому водохранилищу (р. Волга), в размере 21 595 334 рублей 40 копеек», — отметил судья в своём решении.

Также «Татфлоту» предстоит выплатить около 92 тыс. рублей госпошлины.

В основе спора лежали материалы проверки от февраля 2020 года, которые поступили от МЧС республики. Во время обследования акватории в районе Лесной Гавани обнаружено полностью затонувшее судно ОМ-340. В ходе проверки на ледовом покрове были обнаружены пятна и характерный запах нефтепродуктов. По результатам првоерки «Татфлот», как владелец судна, был оштрафован на 150 тыс. рублей.

Управление также провело расчёт размера вреда и подало соответствующий иск, так как добровольно компания его не возместила.

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