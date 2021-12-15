Южно-Сахалинск, , 11:36 — REGNUM На Сахалине после гибели 23-летнего мужчины на стройке возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в областном СУ СКР.

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Известно, что мужчина погиб при выполнении строительных работах на объекте по улице Смирнова в Южно-Сахалинске. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех причин произошедшего. Так следователями будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при производстве строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области вечером 7 декабря на территории строительной площадки в посёлке Полотняный Завод ранее судимый местный житель выстрелил в закрытую дверь строительной бытовки, в которой находились рабочие.