Новосибирск, , 11:36 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3886 пациентов, в том числе 48 детей. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«В отделениях реанимации находятся 340 человек, на ИВЛ — 54 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Отметим, что днём ранее, 14 декабря, в отделениях реанимации находилось 327 человек, на ИВЛ — 51 пациент.

Всего в регионе сделано 3 179 366 тестов на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки скончались ещё 14 новосибирцев с коронавирусом