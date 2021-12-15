Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Отставка двух членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса — Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой — знаковое событие для городской избирательной системы. Такое мнение высказала депутат Госдумы от «Партии роста», экс-депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

Сегодня, 15 декабря, Заксобрание Петербурга приняло отставку двух членов Горизбиркома согласно их заявлениям о добровольном сложении полномочий.

Как напомнила Оксана Дмитриева, оба «отставника» были старожилами Горизбиркома: Краснянский работал в комиссии с 1995 года с перерывом в 2012—2016 годах, а Егорова была заместителем председателя комиссии.

Напомним, за последние годы Горизбирком Петербурга многократно оказывался в центре скандалов до и после очередных выборов. Менялись председатели, но претензии к самой комиссии оставались и у ЦИК России, и у представителей политических партий.

«Считаю, что Петербург давно нуждался в кадровом обновлении избирательных комиссий. И лучше было бы, если бы соответствующая ревизия кадрового состава избиркомов прошла до сентября 2021 года, но тем не менее сам факт того, что скандалы и нарушения во время выборов влияют на будущую карьеру и судьбу некоторых людей — это факт позитивный», — считает Оксана Дмитриева.

Она также добавила, что позиция ЦИК по усилению прозрачности выборов «хоть и не сразу, но дает свои положительные результаты».

Ранее стало известно, что в отставку подали главы некоторых территориальных избиркомов Петербурга, которые были раскритикованы Центризбиркомом по итогам сентябрьских выборов 2021 года.

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