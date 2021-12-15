, 11:35 — REGNUM Главное, что нужно гражданам России — это доверие к власти и вера в будущее, а они размываются, и заботой «под Новый год» их не восстановишь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 декабря, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, на совещании 14 декабря Путин заявил, что вводить связанные с QR-кодами ограничения на транспорте «под Новый год» не нужно, потому что будет создано «много проблем для людей».

« Ждал от Владимира Путина другого заявления — заявления о том, что дискриминационный закон о допуске в общественные места по куар-кодам тоже должен быть снят с рассмотрения и что всё это введение бирок, направленное на разделение нашего народа, должно быть остановлено. К сожалению, этого сказано не было.

Куар-коды уже создали очень много проблем для граждан России, а президент этого как будто не видит. Мол, только если куар-коды будут введены на транспорте «под Новый год», возникнут проблемы. А после Нового года их не будет? Какая-то даже не половинчатая, а четвертушечная «забота о людях».

Гражданам России необходимо качественное здравоохранение, а они его в результате реформ последних лет лишены. Гражданам нужно быть уверенными, что их будут качественно лечить от ковида, но происходящее вокруг новой коронавирусной инфекции их в этом не убеждает. Гражданам России нужна свобода осуществления предпринимательской и другой народнохозяйственной деятельности, но её у них руками Роспотребнадзора отняли. Гражданам России нужна свобода передвижения, а их заверяют лишь в том, «спешить» с тем, чтобы её отнять, не будут…