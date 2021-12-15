Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой рекомендовала Министерству юстиции привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях ранее возглавлявшего аппарат сотрудников Белого дома в администрации экс-президента Дональда Трампа Марка Медоуза, передает телеканал C-SPAN.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за предъявление Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу проголосовали 222 конгрессмена, против высказались 208.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет, выясняющий, не было ли допущено ошибок администрацией экс-президента США Трампа во время пандемии, был создан в 2020 году. Члены комитета выясняют, следовала ли администрация экс-президента Трампа рекомендациям специалистов. Медоуза отказался сотрудничать со спецкомитетом Конгресса.

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