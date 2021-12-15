Элиста, , 11:34 — REGNUM Прокуратура Республики Калмыкия проводит проверку после гибели семи человек в ДТП на трассе Р-216 «Астрахань — Ставрополь». Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии возбуждено уголовное дело после гибели на трассе Р-216 семи человек. От полученных травм на месте происшествия скончались шестеро взрослых и ребёнок. Ещё три человека получили травмы и были госпитализированы.

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