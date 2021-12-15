Вашингтон, 15 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу реализованных трёхочковых бросков. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба лиги.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Карри реализовал пять из 14 трёхочковых бросков в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс». В этой игре он набрал 22 очка.

Теперь на счету Карри 2977 трёхочковых. По этому показателю он обогнал Рэя Аллена, который за свою карьеру 2973 раза попадал в кольцо из-за дуги.

33-летний Карри является трёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018). Он дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» со счётом 105:96.