Екатеринбург, 15 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Самолет рейса Екатеринбург — Москва совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Одному из пассажиров стало плохо, сообщили в пресс-службе аэропорта, где самолет вынужденно приземлился.

Pezibear Самолет

Через час после начала полёта одному из пассажиров стало плохо. Мужчина начал терять сознание. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

Сотрудники нижегородского аэропорта вызвали скорую помощь. Мужчину отвезли в городскую больницу. Самолет с пассажирами уже вылетел в Москву.