Москва, 15 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Самым большим авторитетом у жителей России пользуются президент Владимир Путин (16%), глава Минобороны Сергей Шойгу (5%) и глава МИД Сергей Лавров (4%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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Также вызывает авторитет у российских граждан мнение председателя правительства РФ Михаила Мишустина (3%), учёных, академиков и мнение собственных родственников (по 3%). Заявили, что у них нет авторитетов 20% опрошенных. Затруднились ответить 27%.

Более трети (35%) прислушиваются к мнению родителей, 29% — к мнению друзей. Мнение детей, внуков, братьев или сестёр является авторитетным для 17%, мнение родственников — для 20%. Ещё 20% не прислушиваются ни к чьему мнению.

Опрос по телефону проведен 24 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, одна из главных целей России в XXI веке — благосостояние и высокий уровень жизни населения страны (12%).

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