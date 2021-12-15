Москва, 15 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Наблюдаемое в РФ подорожание аренды недвижимости связано в первую очередь с восстановлением занятости в сфере услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

JesusManuel1 Аренда

«В зависимости от темпов восстановления экономики рост цен аренды по итогам 2022 года может составить от 5 до 15%. В первую очередь возрастет цена на квартиры небольшой площади и худшего качества», — сказала Школьная.

По ее словам, текущий рост цен связан главным образом с восстановлением занятости в секторе услуг.

«В дальнейшем рост цен может быть поддержан открытием границ, притоком трудовых мигрантов. Разумеется, наибольшее влияние на цены будет оказывать общее состояние экономики и уровень реальных доходов населения, — сказала Школьная. — При условии отсутствия внешних и внутренних шоков темпы замедлятся. В 2022 рынок будет приходить в равновесное состояние после резких падений и взлетов, связанных с пандемией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доход, получаемый российскими арендодателями жилья, сократился до 4−4,5% годовых.