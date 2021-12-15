Ташкент, , 11:32 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 15 декабря отправило грузовики с гуманитарной помощью из Термеза в Афганистан, сообщает Газета. уз со ссылкой на УВКБ ООН.

Гуманитарная помощь

«Грузы были отправлены из гуманитарного хаба УВКБ, созданного в Termez Cargo Centre при поддержке правительства Узбекистана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что гуманитарный груз включает в себя примерно 40 тонн основных предметов первой необходимости, таких как кухонные наборы и полимерная пленка.

«Эти товары, доставленные в Термез по воздуху и суше в октябре-ноябре 2021 года, теперь были отправлены на грузовиках в Афганистан для пополнения запасов, хранящихся на месте, и для удовлетворения возникающих потребностей», — говорится в сообщении.

«Мы ценим постоянную поддержку со стороны правительства Узбекистана и местных партнеров в Термезе, которая позволяет УВКБ ООН оказывать быструю гуманитарную помощь, когда она больше всего нужна. Теперь, когда миллионы афганцев сталкиваются с проблемой отсутствия продовольствия и чрезвычайно уязвимы перед лицом суровой зимы, необходима срочная помощь для спасения жизней и предотвращения гуманитарного кризиса», — приводит издание слова старшего советника УВКБ Франка Ремуса.