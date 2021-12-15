Новосибирск, , 11:31 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 15 декабря, за прошедшие сутки выявлен 381 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 398 случаев.

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«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 57 лет, 68 лет, 73 года, 74 года, 82 года, 82 года, 86 лет и женщины в возрасте 62 года, 63 года, 69 лет, 74 года, 78 лет, 81 год. Всего в регионе умерли 4016 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 88 618 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 9776 детей; 59 819 пациентов выписаны с выздоровлением (+258 за сутки).