Алжир, 15 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Алжира сообщило о первом подтверждённом случае заражения штаммом «Омикрон» в стране. Как сообщает официальная газета Al-Bilad, исследование проводилось институтом Пастера в Алжире, который изучил результаты ПЦР-тестов, взятых о прибывающих в страну иностранцев.

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Как сообщает издание, заболевший — «иностранный гражданин, который прибыл на территорию Алжира 10 декабря 2021 года и который, в рамках медицинских положений и протоколов, принятых властями Алжира, прошел ПЦР-тест по прибытии в аэропорт Хуари Бумедьен.

Поскольку результаты теста были признано положительным, отсюда и ПЦР-тест данного гражданина был направлен на исследование в лабораторию Института Пастера в Алжире» — сообщили в министерстве здравоохранения Алжира.

В Алжирском Институте Пастера также добавили, что «большинство зарегистрированных случаев заражения новым штаммом, представляют собой легкие случаи»