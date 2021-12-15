Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. На Сахалине с 10 декабря ведутся поиски двух пропавших в море мужчин. 15 декабря к поисковым работам подключили вертолёт Ми-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Amic.ru Ми-8

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С помощью вертолёта спасатели обследовали береговую полосу и акваторию от села Стародубское до мыса Терпения, а также остров Тюлений. Поиски не принесли результатов и будут продолжены 16 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине двое мужчин 9 декабря вышли в море на пластиковой лодке «Kawasaki» в Макаровском районе и пропали.