Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие выходные 12−13 декабря в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе обратилось 60 человек, которые получили травмы на улице из-за падения на льду. Об этом 15 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе стационара. Половина пострадавших были госпитализированы с тяжелыми переломами.

Перелом

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Как уточнили ИА REGNUM в НИИ, в среднем ежесуточно поступают 12−15 человек, которые получили травмы по разным причинам. За вторую половину пятницы, 10 декабря, и выходные 11 и 12 декабря — 61 человек.

«Тридцать пациентов выписаны на амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом в стационаре сейчас находится 31 пациент, получивший на улице переломы, которым потребовалось медицинское вмешательство.

«Чаще всего ломают: лодыжки, голень в средней трети, шейку плеча», — отметили в НИИ им. Джанелидзе добавив, что большинство госпитализированных — женщины, у которых переломы сложнее.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за потепления после нескольких недель морозов и обильного снегопада увеличилось количество случаев уличного травматизма. На данный момент известно как минимум о четырех случаях получения тяжелых травм петербуржцами от падения наледи и сосулек, в том числе на 10-летнего ребенка. Одна из потерпевших — 33-летняя горожанка впала в кому, сейчас за ее жизнью борются врачи Мариинской больницы.