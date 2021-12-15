Киев, 15 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений начали около границы с полуостровом Крым Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом», — говорится в сообщении.

Также командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев отметил, что, согласно легенде учений, военнослужащими должна быть отражена «попытка прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении».

«За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений», — указал Наев и добавил, что военные ВСУ провели эти работы в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в регионах Поволжья, до конца 2021 года получат на вооружение четыре сверхмощных комплекса радиопомех «Поле-21».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.