Москва, 15 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал главу ЦБ Эльвиру Набиуллину остановить повышение ключевой ставки, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Kremlin.ru Сергей Миронов

«Я даже не могу сказать, от чего наша экономика страдает больше: от самой инфляции или от попыток ЦБ с ней бороться. Призываю руководство ЦБ свернуть политику повышения ключевой ставки», — заявил Миронов.

По его мнению, основной проблемой экономики России является импортируемая инфляция.

«ФРС США и Европейский центральный банк перешли в режим «бешеного принтера» и печатают триллионы долларов и евро. Это главная причина инфляции на мировых рынках и в России, потому что мы эту инфляцию импортируем», — отметил парламентарий.

Миронова в этой связи беспокоит поведение ЦБ, который, по его мнению, считает причиной инфляции избыток денег в экономике, хотя на самом деле их не хватает ни бизнесу, ни населению.

«Тем не менее, регулятор задирает ставку, чем наносит нашей экономике двойной удар», — сказал депутат Госдумы.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейший рост ключевой ставки в России.

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