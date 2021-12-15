Париж, 15 декабря 2021, 11:26 — REGNUM Делегация французских депутатов прибыла на Тайвань 15 декабря, что стало новым знаком поддержки со стороны одной из западных стран, сообщает Le Figaro.
Делегация из шести избранных членов Национального собрания Франции во главе с Франсуа де Руги встретится с главой Тайваня.
В октябре власти Китая осудили приезд на Тайвань французских сенаторов во главе с Аленом Ришаром, обвинив делегацию в подрыве отношений между Парижем и Пекином.
Напомним, министр обороны Тайваня заявил, что напряженность в отношениях между островом и Китаем достигла максимума за 40 лет.