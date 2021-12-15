Париж, 15 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Делегация французских депутатов прибыла на Тайвань 15 декабря, что стало новым знаком поддержки со стороны одной из западных стран, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Делегация из шести избранных членов Национального собрания Франции во главе с Франсуа де Руги встретится с главой Тайваня.

В октябре власти Китая осудили приезд на Тайвань французских сенаторов во главе с Аленом Ришаром, обвинив делегацию в подрыве отношений между Парижем и Пекином.

Напомним, министр обороны Тайваня заявил, что напряженность в отношениях между островом и Китаем достигла максимума за 40 лет.