Уфа, 15 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с новым прокурором республики Игорем Пантюшиным. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

Прокурор

Сообщается, что Хабирову его представил заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин.

Указом президента РФ от 8 декабря 2021 года Игорь Пантюшин был назначен прокурором Башкирии. Хабиров поздравил его с назначением.

«Возглавить прокуратуру республики — это большая ответственность. Башкортостан — значимый, крупный регион России. Здесь проживают более 4 млн человек. У нас крепкая экономика, мы динамично развиваемся. Башкортостан — это многонациональная республика. В дружбе и согласии здесь живут представители более 150 национальностей. Что касается прокуратуры республики, то это очень эффективный орган. И работа у нас общая, потому что защита интересов жителей превыше всего», — приводит пресс-служба слова Хабиров.

Николай Шишкин также пожелал Пантюшину успехов: «Игорь Станиславович — опытный, грамотный, профессионально подготовленный руководитель прокуратуры. Лично знаю его много лет, и могу уверенно сказать, что он исключительно порядочный человек. Желаю вам успехов в Башкортостане!»

Игорь Пантюшин родился 22 ноября 1966 года в Тамбовской области. Стал выпускником Воронежского государственного университета, является кандидатом юридических наук.

В 1991—2000 годах работал следователем, помощником, старшим помощником, заместителем Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области. В 2013—2021 годах занимал должность прокурора Владимирской области.

Награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Является заслуженным работником прокуратуры России, государственным советником юстиции второго класса.

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