Кызылорда, Казахстан, 15 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Москва и Нур-Султан договорились, что в русских школах Байконура начнут преподавать казахский язык и литературу, а также историю Казахстана. Об этом сообщила журналистам глава Кызылординской области Казахстана Гульшара Абдыкаликова.

(сс) Amway Kokshetau Казахские буквы до перехода на латиницу

«В наших школах, в школах РФ обучаются и казахстанские дети. Я думаю, это будет хорошим началом для наших детей по познанию и изучению своего родного языка и истории Казахстана», — сказала Абдыкаликова.

По её словам, данные предметы будут изучать в том числе в тех школах, где обучение проходит по российским стандартам.

Абдыкаликова сообщила, что по данному вопросу были споры. Это обсуждали на протяжении нескольких лет. Она отметила, что механизм преподавания будет отработан. Казахская сторона обязалась предоставить учителей и материальную базу.