Биробиджан, 15 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Детский сад в селе Воскресеновка не открывают из-за недоделок и претензий регионального управления Роспотребнадзора. В дошкольном учреждении не заменили окна и не создали гладильную комнату и комнату для хранения белья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

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То, что детский сад долгое время не работает, надзорное ведомство сочло нарушением прав жителей села. Здание, в котором учреждение размещалось раньше, реорганизовали — оно было аварийным. Новые помещения для дошкольников готовили в сельской школе, но не доделали там ремонт, в том числе не поменяли окна на пластиковые.

«Кроме того, в результате проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы помещения детского сада не были оборудованы отдельными помещениями для воспитателей, гладильной комнатой и отдельной комнатой для хранения белья», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим разрешение на работу детскому саду не выдаёт Роспотребнадзор, а потому у него нет лицензии на образовательную деятельность. В прокуратуре также подчеркнули, что уже отправляли администрации Ленинского района представление об устранении этих нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Воскресеновка два года лишены возможности водить детей в детский сад. Люди возмущены и пытаются выяснить у представителей власти, почему не открывают дошкольное учреждение, но безуспешно. Сроки открытия детского сада постоянно переносят.