Москва, , 11:37 — REGNUM Работа без трудового договора с так называемой чёрной зарплатой устроила бы 40% жителей России. Таковы итоги исследования, проведённого онлайн-сервисом поиска работы SuperJob, опубликованные 15 декабря.

Зарплата в конверте 40.мвд.рф

Авторы исследования отметили, что на сегодняшний день работать с «чёрной» зарплатой согласны 40% опрошенных, «работать в белую» предпочитают 36%. Остальные 24% респондентов затруднились ответить.

«Чаще остальных на «чёрную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%)», — цитирует аналитиков РИА Новости.

В декабре 2020 года о своём согласии на «серую» зарплату заявили 44% респондентов. Наибольшей их доля была в 2009 году — 60%. До минимума показатель опустился в апреле 2021 года, тогда на оплату труда по «серой схеме» соглашались 36% опрошенных.

Новый опрос проходил с 6 по 13 декабря и охватил 1600 человек в категории экономически активного населения России старше 18 лет, проживающих в 419 населенных пунктах во всех федеральных округах.

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