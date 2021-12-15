Черкесск, 15 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа бывшего руководителя регионального главного управления МЧС. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года. Бывший глава МЧС по КЧР также лишен права в течение двух лет занимать должности на государственной службе, сообщили 15 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Как установлено в суде, обвиняемый в 2018 году произвел оплату строительно-монтажных работ, не выполненных подрядчиком в полном объеме. Действиями экс-начальника управления двигало, как считают в суде, желание приукрасить действительное положение дел в целях получения специального звания.

При этом, совершив должностное преступление, обвиняемый создал условия для возможности хищения бюджетных денежных средств на сумму 1,253 млн рублей.

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