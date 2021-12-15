Новосибирск, , 11:19 — REGNUM Цифровое портфолио абитуриента, как альтернатива ЕГЭ, — предложение достаточно интересное. Такое мнение ИА REGNUM высказал руководитель информационного центра Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Александр Ломоносов.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уже сейчас можно заметить предпосылки к этому. Существует перечень олимпиад школьников, которые включены в перечень приказом Министерства науки и высшего образования РФ. Победители и призёры вышеупомянутых олимпиад получают достаточно серьёзные преференции при поступлении в вузы страны. Расширение практики с портфолио ставит достаточно остро вопрос верификации данных. Это должна быть системная работа большого количества государственных структур. Стоит отметить, что подобная инициатива внесёт существенные изменения в порядок приёма. Вузам в свою очередь необходимо будет чётко определить вес каждого элемента (или группы) портфолио для однозначной трактовки правил абитуриентами», — отметил Ломоносов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России появление цифрового портфолио достижений может заменить ЕГЭ для поступления в вузы.

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