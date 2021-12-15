Куала-Лумпур, , 11:16 — REGNUM После проведения нескольких проверок власти США готовы продать ОАЭ свои истребители F-35 и беспилотники. Об этом 15 декабря заявил журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен, находящийся в Малайзии, его слова приводит агентство Reuters.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

По словам Блинкена, США хотели удостовериться, что ими, к примеру, соблюдаются обязательства по сохранению превосходства Израиля по качеству вооружений.

«Потому мы хотели иметь возможность провести тщательный обзор любых технологических разработок, которые продаем и передаем другим партнерам в регионе, включая ОАЭ», — сказал он.

«Но, думаю, мы по-прежнему готовы к тому, чтобы продвинуться вперед, если ОАЭ по-прежнему настроены на это», — также добавил госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что ОАЭ приостановили переговоры с США по сделке ценой в $23 млрд на покупку американских самолетов F-35, беспилотников и другого оборудования.