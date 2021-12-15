Элиста, , 11:16 — REGNUM В Калмыкии возбуждено уголовное дело после гибели на трассе Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» семи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре РК 15 декабря.

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«Следственным отделением МО МВД России «Яшкульский» по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии шестеро взрослых и ребёнок погибли при столкновении двух легковых автомобилей. Ещё три человека получили травмы и были госпитализированы.

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