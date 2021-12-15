Бразилиа, , 11:50 — REGNUM Президент Центрального банка Бразилии Роберто Кампос Нето заявил 14 декабря, что «финансовая вялость страны вызвана не только неправильной корректировкой государственных счетов, но и сомнениями рынка относительно способности Бразилии к экономическому росту». Об этом сообщает бразильская газета Folha de S. Paulo

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По словам Нето, экономисты прогнозируют снижение темпов экономического роста в ближайшие годы.

«Что касается ВВП, мы вернулись к уровню 2014 года» — сообщил глава ЦБ на заседании Счетной палаты.

Кампос Нето также напомнил о росте процентных ставок во всем мире: «Глобальное ужесточение кредитно-денежной политики имеет серьезные последствия для развивающегося мира и приводит к истощению ликвидности. Бразилии необходимы иностранные инвестиции, поскольку фискальные меры в основном уже исчерпаны».

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