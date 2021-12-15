Пермь, 15 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Все они обвиняются в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, преступления совершены в 2014—2019 годы. Группа пермяков подыскивали в столице региона граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем и являющихся собственниками жилья. Горожан убеждали подписывать документы и впоследствии лишали квартир. Некоторые жертвы оказывались на улице. Жилье, полученное в результате махинаций, продавали третьим лицам.

Общий ущерб от совершенных преступлений составил более 12 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела собраны доказательства по семи преступлениям.